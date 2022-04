Test LEGO Star Wars La Saga Skywalker : la presse valide fort, voici toutes les notes dans le monde

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, un jeu qui a demandé un effort considérable de la part des développeurs de TT Games, qui n'a pas hésité à préciser qu'il s'agissait-là de leur jeu le plus ambitieux depuis le début de leur carrière. Neuf films à retracer, 380 personnages jouables, 119 vaisseaux et véhicules et 5 ans de développement, le chemin jusqu'à sa sortie fut longue et souvent périlleuse. Mais les développeurs peuvent désormais souffler, surtout que l'accueil réservé par la presse spécialisée se révèle être posistif. Sur Metacritic en effet, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker s'en sort avec la note moyenne de 84% dans sa version PS5 pour 32 review recensées. Dans le détail, on constate qu'il n'y a qu'un seul test qui soit sous la barre des 75% et qui obtient donc une note jaune, considéré comme mitigée. En attendant notre test qui ne devrait pas trop tarder, voici un panaché de ce que vous pouvez trouver sur Internet :