Test Gungrave G.O.R.E : le jeu n'a pas du tout convaincu la presse, toutes les notes dans le monde

La patience aura été de mise, mais Gungrave GORE est enfin disponible sur PC et consoles. Après plus de 5 ans de développement dans les laboratoires du studio Iggymob, ce shooter arrive 20 ans après son premier épisode sorti sur PS2 en 2002. Si le jeu vidéo a beaucoup évolué ces dernières années, il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas de ce dernier, puisque le jeu a été très mal accueilli par la presse du monde entier. A l'heure où nous écrivons ces lignes, Gungrave GORE s'en tire avec le Metascore de 60% sur une moyenne de 24 reviews recencées . C'est faible, d'autant qu'il n'y a que deux notes positives dans le tas, ce qui prouve que le jeu n'a pas été à la hauteur. Visuellement pour commencer déjà, le jeu accuse un gros retard technique, avec un rendu qui se rapproche davantage d'un jeu génération PS3 / Xbox 360 que d'un titre qui sort en 2022. Même chose pour le gameplay, archaïque au possible, avec une structure couloir pleine de murs invisibles qui peine à convaincre. C'est dommage car il y avait quelque chose à faire avec ce personnage de Gungrave.

JEUXACTU : test et note à venir

GAMES.CH : 8.4/10

The Games Machine : 8.1/10

Vandal : 7.2/10

Destructoid : 7/10

WellPlayed : 7/10

Hobby Consolas : 6.5/10

Siliconera : 6/10

Hardcore Gamer : 6/10

GamesHub : 6/10

God is a Geek : 6/10

Noisy Pixel : 6/10

Worth Playing : 5.9/10

IGN Italie : 5.5/10

The Gamer : 5/10

Gamespew : 5/10

Press Start Australia : 5/10

Multiplayer.it : 4.9/10

Push Square : 4/10

Hey Poor Player : 4/10