Gungrave G.O.R.E : 4 ans après son annonce, le jeu va enfin sortir, du gameplay bien nerveux

anti-héros n'ayant aucune pitié pour ses ennemis et animé par la vengeance.









D'une durée de 12 heures, l'aventure enverra le joueur explorer Quand un jeu de tir à la troisième personne rencontre des arts martiaux en combat rapproché, cela crée une action fluide et transparente qui vous permet de massacrer vos ennemis dans un ballet sanglant, nous explique-t-on. Utilisez vos pistolets Cerberus aux munitions illimitées et votre EVO cercueil transformable pour réaliser des combos dévastateurs avec un maximum de dégâts, mais toujours avec style.





l'Asie du Sud-Est, dans des lieux réels agrémentés d'une touche futuriste et sombre. Gungrave G.O.R.E est attendu sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC.





















































On avait fini par lâcher l'affaire, mais le Summer of Gaming 2022 d'IGN nous a redonné espoir. En effet, Prime Matter et Studio Iggymob ont dévoilé un tout nouveau trailer de Gungrave G.O.R.E, leur TPS annoncé en 2018 dans le cadre du Tokyo Game Show et dont la sortie a été repoussée à maintes reprises. Cette fois-ci, on nous jure que le jeu sera prêt pour l'automne prochain. On aurait préféré une date ferme pour éviter toute mauvaise surprise de dernier minute, mais on fera avec.Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Gungrave G.O.R.E, on rappelle que l'on y incarne Grave, un