Gungrave G.O.R.E : un nouveau trailer mais toujours pas de gameplay 3 ans après son annonce

On le pensait mort et enterré mais Gungrave G.O.R.E. est subitement réapparu lors de cette gamescom 2021 online. Trois ans après son annonce faite lors du Tokyo Game Show 2018, le titre développé par Red Entertainment fait un come-back inattendu grâce à un nouveau trailer tout en cinématique, histoire de reposer l'ambiance de ce jeu qui devrait être un TPS dans la lignée des précédents épisodes, certes peu reluisants mais qui ont le mérite d'exister. Là où c'est plus inquiétant, c'est que le jeu n'a toujours dévoilé aucun gameplay et dans le processus de création et de communication, c'est assez surprenant et même le témoin d'un projet chaotique. Difficile à dire ce qu'il en est pour le moment, mais le jeu semble néanmoins être toujours en vie. Annoncé au départ comme étant une exclusivité PS4, Gungrave G.O.R.E. est désormais prévu sur Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series. Espérons que les prochains mois nous permettront de voir enfin du gameplay tant espéré ; et il a intérêt à être à la hauteur.