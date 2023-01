Gungrave G.O.R.E : un patch et un nouveau personnage jouable, il a du style

Sorti à la fin du mois de novembre dernier, Gungrave G.O.R.E n'a ni brillé pour sa qualité ni pour son contenu. Malgré cela, le studio IGGYMOB n'a pas arrêté de travailler et nous annonce aujourd'hui l'arrivée d'un patch gratuit afin d'améliorer l'expérience du joueur. Il sera question de régler quelques soucis techniques, mais aussi apporter des nouveautés, comme la présence de Bunji en tant que personnage jouable. On se rappelle lors de notre test et après avoir fini le jeu que Bunji était jouable lors d'une mission précise, mais cette fois-ci, on va pouvoir l'incarner durant toute l'aventure. Comme Grave, ce protagoniste ay style affirmé et clope au bec aime les armes à feu et garde son doigt bien appuyé sur la gâchette. Les développeurs annoncent d'ailleurs qu'il possède ses propres défis et ses déplacements et actions ont été retravaillés. Voici un trailer pour mieux s'en apercevoir.