Gungrave G.O.R.E : 5 ans après son annonce, la date de sortie est annoncée

Gungrave G.O.R.E, le studio IGGYMOB arrive au bout du tunnel puisque la date de sortie vient d'être annoncée. Les développeurs nous donnent rendez-vous le 22 novembre prochain et en profitent pour révéler une nouvelle bande annonce, présentant l'ensemble des personnages, bons comme méchant. Grave ne sera d'ailleurs pas le seul héros de cette aventure, puisqu'il sera accompagné de Quartz, Bunji le mec stylé avec la clope au bec, Dr Aso le scientifique et Mika la chef de groupe. Très porté sur l'action, avec des armes à feu puissants, Gungrave G.O.R.E sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Il est possible de précommander

S'il y a bien une chose qu'on a apprend en travaillant dans le jeu vidéo, c'est qu'il faut savoir être patient, surtout si on s'intéresse à l'univers de Gungrave. Cinq ans après l'annonce dedès maintenant la Day One Edition du jeu pour repartir avec contenu exclusif, notamment le le costume "Grave Ronin Mortel" conçu par Ikumi Nakamura, la tenue "Grave O.D."