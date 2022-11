Gungrave G.O.R.E : une nouvelle vidéo de gameplay nous emmène à Singapour, au Vietnam et en Malaisie

Nous sommes à une dizaine de jours de la sortie de Gungrave G.O.R.E, un jeu dont le développement a été pour le moins chaotique. Il faut dire que son annonce remonte il y a 5 ans, en 2017, qu'il a été mis en sourdine pendant 3/4 ans en termes de communication, mais Prime Matter se veut rassurant. Notamment avec cette vidéo qui explique l'essentiel des mécaniques de gameplay de ce shooter où tirer partout sera l'action primaire. On pourra évidemment esquiver et dévier les tirs ennemis grâce à l'arsenal de notre anti-héros bad-ass par le biais de son Death Hauler qu'il transporte dans son dos en permanence. La chaîne qui est d'ailleurs dessus lui permettra d'attraper des ennemis et de les ramener vers lui pour en faire des boucliers humains. Et bien sûr, le Death Hauler permettra aussi d'avoir une puissance de feu plus accrue, avec des missiles capables de tout faire sauter. Côté décors, Gungrave G.O.R.E nous emmènera en Asie, notamment du côté de Singapour, à Hong Kong, en Malaisie, mais aussi au Vietnam.



Tout un programme qui démarre dès le 22 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.