Test Final Fantasy VII Remake : les notes de la presse, un jeu moins exceptionnel qu'attendu

JEUXACTU - 17/ 20

Gamekult - 8 / 10

Jeuxvideo.com - 18 / 20

Millenium - 85 / 100

Gameblog.fr - 8 / 10

VideoGamesChronicle - 5 / 5

EGM - 3 / 5

Telegraph - 3 / 5

VG247 - 4 / 5

DualShockers - 8,5 / 10

Stevivor - 8 / 10

Shacknews - 9 / 10

TheSixthAxis - 10 / 10

GamesRadar+ - 4,5 / 5

IGN - 8 / 10

GAMINGbible - 7 / 10

Game Informer - 8,75 : 10

Destructoid - 9 / 10





Même si certains chanceux s'affichent sur les réseaux sociaux avec leur exemplaire de Final Fantasy VII Remake, ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui midi que les médias étaient autorisées à publier leur verdict sur le jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les notes ne sont pas aussi dithyrambiques, contrairement à ce que l'on aurait pu penser. En effet, à l'heure où sont écrites ces lignes, la moyenne Metacritic s'élève à 87. Ce n'est pas mauvais, n'exagérons pas, mais compte tenu de l'attente et de la hype dont Final Fantasy VII Remake fait l'objet depuis l'E3 2019, on peut comprendre que certains soient surpris.Si la réalisation, la B.O., les boss fights, le système de combat ou encore le casting sont loués, les couloirs de Midgar et la courte durée de vie du jeu sont les défauts qui reviennent le plus souvent. Pour mémoire, on rappelle que la sortie de Final Fantasy VII Remake est fixée au 10 avril, et que notre test est disponible à cette adresse