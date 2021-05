Test casque Kraken V3 X : le bon compromis entre accessibilité et performances ?

Le Test

Razer continue de renouveler ses produits, et aujourd'hui, nous avons droit à un nouveau casque. Avec pas moins de 15 références dans sa gamme de casques gaming , la marque aux serpents espère que chaque joueur puisse trouver un système à son goût, que ce soit en fonction des performances avec les Blackshark typés eSport , les Kraken avec oreilles de chat et RGB à gogo, les Nari sans fil, ou encore l'Opus qui se destine aux professionnels avec son look bien plus sobre. Mais il faut aussi savoir parler au portefeuille de ses clients, et c'est là qu'interviennent les fameuses déclinaisons X de ces nombreux casques. L'objectif est de baisser le tarif en faisant l'impasse sur certaines fonctionnalités dispensables, ou de proposer tout simplement des produits simplifiés. Aujourd'hui, on vous donne donc notre avis sur le Kraken V3 X, la toute nouvelle mouture du best-seller de la marque, dans sa version la plus abordable.

Lors du déballage, on s'aperçoit tout de suite que des économies sont été réalisées à plusieurs niveaux. Le Kraken V3 X est simplement emballé dans sa boîte en carton, et ne dispose d'aucune case de transport, ni même d'une pochette. La construction est 100 % en plastique, et si le résultat n'est pas forcément flatteur au toucher, il fait parfaitement illusion à l’œil. Toutes les pièces sont parfaitement ajustées, et le casque offre une impression de solidité sans faille. On a beau le déformer entre nos mains, l'objet ne semble jamais prêt à se rompre inopinément, et offre une souplesse qui s'adaptera à toutes les têtes. D'ailleurs, le plastique est plutôt solide, car après plusieurs journées à balader notre casque au fond d'un sac à dos avec nos clef et d'autres objets (un transfo d'ordinateur portable, des câbles USB, etc), ce dernier est resté vierge de toute rayure. Totalement noir, le périphérique est carrément sobre, surtout lorsqu'on connaît les productions de Razer et la réputation de la marque pour les styles plutôt tape-à-l’œil.





L'arceau est relativement fin, et ce Kraken adopte un aspect nettement moins massif que les autres références de la gamme. Autre surprise : la perche du micro est ici inamovible. Impossible de la retirer, ni de la ranger dans l'oreillette comme c'est le cas sur les Kraken classiques. Ceci dit, cette dernière est particulièrement souple, et d'une longueur idéale pour tomber devant la bouche. Enfin, dernier point d'économie : le câble. Alors que Razer nous a habitué à des gaines de très haute qualité, en divers matériaux qui oscillent entre le nylon et le tissu, le Kraken V3 X se contente d'un simple caoutchouc renforcé, ce qui est loin d'être noble. On se consolera avec la longueur disponible de 180cm, une taille qui est largement suffisant quelle que soit l'utilisation prévue.

LE 7.1 SURROUND EN DLC

Niveau connectique, on devra aussi se contenter d'une simple prise USB-A qui a toutefois l'avantage de pouvoir rendre le casque compatible sur PC, Macintosh et PS4. De base stéréo, le Kraken peut virtualiser du 7.1, mais uniquement sur Windows, et après l'achat d'une app idoine (THX Spatial Audio) vendue au tarif de 25€. Sachez toutefois que la marque au serpent fait un petit geste, et inclut un coupon de réduction (avec un code) de 50 % sur le tarif de cet utilitaire. Ceci dit, on vous conseille de reste en stéréo, la spatialisation virtuelle sur les casques étant le plus souvent assez décevante. Pourtant, le casque n'est pas aussi spartiate qu'on pourrait le croire. Chaque oreillette dispose ainsi d'un logo rétro éclairé RGB Chroma qu'on pourra paramétrer via le logiciel Razer Synapse.

D'ailleurs, une fois sur la tête, on se rend compte que le casque est plutôt confortable grâce à ses épais coussinets en mousse à mémoire de forme, à son arceau bien rembourré, et à son poids plume de 285g qui lui permet de se faire rapidement oublier. Avec à ses haut-parleurs de 40mm, on dispose d'un son très honnête (on reste loin du matériel pour audiophiles, hein) qui adopte une signature plutôt neutre, là où d'autres ont tendance à offrir des basses démesurées. Le micro est également une bonne surprise, avec un son clair et dénué de la plupart des interférences du fait de sa conception directionnelle, tandis que la longueur de sa perche qui permet de l'avoir bien devant la bouche. En ce qui concerne les commandes, elles sont regroupées sur l'oreillette gauche, et se limitent à une molette de contrôle du volume, et à un bouton mute pour mettre le micro en sourdine.

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ?

Vous l'avez compris, le Kraken V3 X n'est pas un foudre de guerre, mais c'est globalement un casque qui fait bien le taf, et qui devrait séduire pas mal de monde grâce à son tarif hyper agressif de 80€. Sachez qu'en termes de concurrence, son plus proche rival se révèle être au sein de la pléthorique gamme Razer, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du BlackShark V2 X qui affiche une fiche technique similaire. De fait, en optant pour la référence eSport, on échangera l'éclairage chroma RGB contre une finition un peu plus flatteuse, un look plus industriel (moins sobre aussi), et une isolation phonique légèrement plus poussée.



LES PLUS :

- Tarif agressif (80€)

- Léger

- Confortable

- RGB Chroma

- Design sobre



LES MOINS :

- 25€ pour l'appli THX Spatial Audio obligatoire pour le 7.1

- Pas de carry case ou de pochette

- câble gainé plastique