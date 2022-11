Test Arkanoid Eternal Battle : entre tradition et modernité, à la sauce Tetris 99

Le Test

Les bases du gameplay, intemporelles, n'ont pas changé et il s'agit toujours de renvoyer une balle à l'aide d'une raquette afin de casser les briques présentes à l'écran. Si ce concept peut sembler un peu simpliste de prime abord, rappelons qu'Arkanoid a introduit dans la recette la présence de différentes capsules bonus ou malus, à attraper ou éviter. Eternal Battle rajoute au mix une fonction de dash placée sur les gâchettes, qui permet de se déplacer très rapidement vers la gauche ou la droite. Du fait de la vitesse élevée, il n'est pas vraiment question de s'en servir pour rattraper la balle, mais plutôt pour choper une capsule un peu trop éloignée. Si ce petit ajout est bienvenu, il reste anecdotique par rapport au mode principal qui donne son nom au jeu, s'inspire des Battle Royale, et change totalement la dynamique du concept original. Celui-ci passe en effet du solo au multi, et laisse de côté le système de points de vie traditionnel. Il est donc possible de perdre la balle un nombre "infini" de fois, ces ratés étant sanctionnés par une petite perte de temps et une diminution du score de 10 %. Malgré leur apparence modeste, ces deux punitions peuvent en réalité s'avérer fatales car 25 joueurs sont en lice et, toutes les 20 secondes, celui qui possède le score le plus bas est instantanément éliminé. Il est donc important de viser en priorité les briques offrant le plus de points, et de vider le plus rapidement possible l'écran.







Chaque fois qu'un joueur a terminé son nettoyage tout le monde passe au tableau suivant, mais les valeurs des briques restantes sont alors retirées du score de chacun. Il faut ajouter à ces subtilités la présence de différentes capsules bonus à attraper : diminution de la vitesse de la balle, séparation de la balle en trois, grossissement de la balle, agrandissement de la raquette, raquette collante permettant de viser tranquillement, tir laser, renvoi automatique de la prochaine balle perdue, et augmentation de la jauge de combo. Des orbes de malus sont également présentes, et il est possible d'appliquer leurs effets au joueur de gauche ou au joueur de droite, au choix, sachant que l'affichage nous présente en permanence les écrans de notre prédécesseur et de notre successeur dans le classement actuel. Les effets en question vont de la simple altération visuelle de l'écran, jusqu'à la diminution drastique de la taille de la raquette, en passant par l'augmentation de la vitesse de la balle, la transformation définitive de dix briques en briques noires plus difficiles à briser, ou la transformation temporaire de toutes les briques en briques dorées indestructibles. La fin de partie prend quant à elle une tournure un peu différente puisqu'on y affronte DOH, l'iconique boss du jeu original. Au fil des victoires et des classements il est possible de monter en grade et de gagner des skins de fonds de tableau, mais cela reste anecdotique. Le plaisir de jouer se suffit en réalité à lui-même.





POUR CENT BRIQUES T'AS PLUS RIEN





Arkanoid Eternal Battle nous propose également un mode Retro, qui reprend les 32 tableaux de l'aventure originale et le combat final contre DOH, la partie se déroulant sur une borne d'arcade virtuelle. Une bonne idée, qui pourra permettre aux plus jeunes de découvrir ce qui fût à l'époque un monument du jeu vidéo. Dommage que l'aspect compilation n'ait pas été poussé plus loin et que les différentes suites officielles (Revenge of Doh, Doh it Again, Returns…) ne soient pas incluses. Nous avons tout de même droit à une nouvelle "épopée" grâce au mode Neo, doté de 45 niveaux et d'un ultime combat contre DOH, comme il se doit. Enfin, le menu se voit complété par un mode Versus permettant à 4 joueurs au maximum de s'affronter en local. De quoi se marrer quelques minutes avec des potes en se balançant à la tronche les différents malus. Mais une fois de plus, le jeu manque d'ambition car il est impossible de mixer jeu local et en ligne. Pourtant, que deux joueurs présents dans la même pièce participent à la même partie de Eternal Battle ne poserait aucun problème d'équilibrage. Mais le plus gros problème de Arkanoid Eternal Battle provient tout simplement de son prix de vente de 30 euros, bien trop élevé au regard de la "difficulté" de développement et du contenu proposé. Ce problème concerne même les acheteurs les plus fortunés ou dépensiers, car il a un impact sur la base de joueurs disponibles. Nous n'avons ainsi pas réussi une seule fois à participer à une partie regroupant réellement 25 joueurs. A chaque fois, des IA en nombre non négligeable sont venues prendre la place des humains manquants. Victoires et échecs en deviennent tout de suite moins intenses. Terminons par un mot sur les graphismes, qui utilisent des couleurs vives et fluo ainsi que des effets visuels rétro pour égayer l'expérience. Une direction artistique déjà vue ailleurs, mais plutôt agréable à l’œil.