Arkanoid Eternal Battle : un trailer et une démo jouable pour le mode Battle Royale

Arkanoid Eternal Battle proposera tout un tas de pouvoirs inédits qui permettront de rester dans la course, comme les altérations visuelles de l’écran ennemi pendant plusieurs secondes, la diminution temporaire de la taille du ReVaus (vaisseau) ennemi de 50% ou bien encore l'augmentation significative de la vitesse de l’Energy Ball ennemie pendant une durée limitée. Et une fois qu'il ne reste plus que 4 joueurs pour le sprint final, notre

On était sans nouvelle d'Arkanoid Eternal Battle depuis le mois de juin dernier, mais Microids est de retour avec des nouveautés à nous faire partager. Première chose à savoir, le jeu de casse-briques sera disponible le 27 octobre prochain sur PC et consoles, ce qui nous laisse encore un peu de temps avant son arrivée. Aussi, histoire de nous teaser un peu plus, l'éditeur français nous propose de nous faire découvrir son mode Battle Royale, qui sera l'un des arguments forts de cette version revisitée du jeu. Par ailleurs, il est possible de le tester dès à présent puisqu' une démo jouable est disponible gratuitement sur Steam . Pas moins de 25 personnes peuvent s'affronter dans ce mode BR, sachant que même si le nombre de vies est infini, chaque perte de l'Energy Ball diminue le score de 10% et c'est le joueur qui a le score le plus faible qui se fait éliminer à intervalle régulier. Evidemment,adversaire devient DOH lui-même et toutes les 45 secondes, le DOH éliminera le joueur avec le score le plus faible. C'est donc celui qui aura le score le plus élevé à la fin de cette phase finale qui affrontera le DOH seul, sachant qu'on peut le toucher autant que possible pour marquer des points et augmenter son score.