Arkanoid Eternal Battle : Microids lâche du gameplay et la date de sortie

Arkanoid Eternal Battle a profité de la conférence Guerrilla Collective pour nous montrer enfin à quoi il ressemble. Tout le monde sera contenté, les vieux gamers boomers de plus de 40 ans comme la nouvelle génération, le studio Pastagames a prévu une version rétro et moderne afin de rendre hommage à ce jeu casse-briques qu'on ne présente plus. Le principe n'a pas bougé, c'est l'habillage qui s'est adapté aux canons d'aujourd'hui, avec des tableaux plus contemporains et un gameplay qui a été rajeuni aussi. Arkanoid Eternal Battle a prévu de séduire les joueurs solitaires comme ceux qui aiment la compétition, puisqu'il y aura à la fois un mode solo, mais aussi des modes multijoueurs. D'ailleurs, un mode Battle Royale en ligne permettra d'affronter 25 joueurs et celui qui tiendra le plus longtemps remportera la partie, sachant que le jeu sera cross-play, ce qui permettra à tous les joueurs de s'affronter ensemble. En revanche, ceux qui préfèrent la chaleur du canapé partagé pourront se défier sur écran splitté jusqu'à 4 joueurs.





