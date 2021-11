Arkanoid Eternal Battle : c'est le 1er jeu de la collaboration entre Taito et Microids, 1ère vidéo

Arkanoid : Eternal Battle, tel est le nom du premier jeu issu de la collaboration entre le Japonais Taito et le Français Microids, annoncée en septembre dernier. A l'instar de la plupart de ses productions, Microids a fait appel à un studio français pour relancer la licence Arkanoid sur PC et consoles. Connu pour avoir travaillé sur Rayman Legends, Pang Adventures ou bien encore Pix the Cat, le studio va avoir la lourde tâche de proposer une nouvelle visiion du célèbre casse-briques dont on n'a qu'un seul teaser qui ne dévoile d'ailleurs absolument rien si ce n'est un logo et une année de sortie : 2022. Le communiqué de presse nous précise en revanche que ce

Arkanoid : Eternal Battle proposera différents modes en multijoueur et en solo aussi, et qui seront révélés un peu plus tard. On imagine que le succès de Tetris Effect a donné des idées à Microids et Pastagames qui ajoutent que le jeu bénéficiera de nouveaux effets, bonus et fonctionnalités ! Réponse prochainement donc.