Arkanoid Eternal Battle : Microids lâche le trailer de lancement, un extrait du Battle Royale

Disponible depuis quelques jours maintenant, Arkanoid Eternal Battle vient de s'offrir son trailer de lancement, nous rappelant au passage qu'il s'agit du premier jeu issu de la collaboration inattendue entre le Français Microids et le Japonais Taito. Si le concept reste identique au jeu d'origine sorti il y a 36 ans déjà, cette fois-ci, il passe sous la moulinette du Battle Royale, un peu à la manière de Tetris 99. Bien sûr, il est toujours de renvoyer une balle à l'aide d'une raquette afin de casser les briques présentes à l'écran, sauf que cette fois-ci, c'est contre des joueurs du monde entier qu'on s'affronte. Du coup, il est possible de perdre la balle un nombre "infini" de fois, mais chaque raté est sanctionné par une petite perte de temps et une diminution du score de 10%. Avec 25 joueurs en lice et une élimination toutes les 20 secondes, autant vous dire que les erreurs sont à minimiser pour ne pas se faire éjecter. Le test complet d'Arkanoid Eternal Battle est toujours disponible dans nos colonnes.