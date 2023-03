Tekken 8 : Paul Phoenix et sa nouvelle coupe (sans gel) dévoile ses techniques dans du gameplay 4K

Après Nina Williams, Kazuya Mishima puis Jin Kazama, c'est au tour de Paul Phoenix de terminer la semaine avec sa première vidéo de gameplay qui lui est entièrement consacrée pour son retour dans Tekken 8. On le sait depuis un moment, le personnage a beaucoup changé niveau look depuis les précédents opus. Plus vieux, plus massif aussi et ayant surtout abandonné le gel dans les cheveux, Paul assume enfin les années qui ont passé et le temps passé aux bars, sa moto de biker à l'extérieur. Côté gameplay, Mr Phoenix ne semble pas avoir beaucoup changé et semble même avoir appuyé sur techniques de poing, encore plus dévastatrices. Mieux, en concentrant toute son énergie dans son bras droit, il est même capable de faire exploser sa veste afin de dévoiler sa musculature saillante et la puissance de son punch inégalable. Afin de l'assister dans sa démonstration de force, c'est Law qui s'en prend plein la tronche.La date de sortie de Tekken 8 n'est toujours pas communiquée, mais on sait que le jeu arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.