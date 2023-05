Tekken 8 : Hwoarang et son Taekwondo explosif viennent mettre des coups de talon

Trois semaines qu'on était sans nouvelle de Tekken 8, c'est sûr que ça change des habitudes de Bandai Namco Entertainment du mois de mars où l'éditeur japonais balançait un trailer de présentation quasiment tous les deux jours. Bah oui, il fallait être raccord avec ce qui allait être révélé à EVO Japan, quitte parfois à aller dans l'overdose. Mais après ce temps d'arrêt et la vidéo consacré à la Française Lilly, voici une belle introduction à un autre combattant phare de la série, un certain Hwoarang, taekwondoiste de renom, et qui revient avec une nouvelle coupe de cheveux et une tenue plus en phase avec l'art martial qu'il représente. Cela ne lui empêchera pas de faire une entrée remarquée à moto, et de nous prouver que son jeu de jambes est toujours aussi fluide et efficace, même si on constate qu'il nhésitera pas à faire usage un peu plus de ses poings pour être plus performant face à ses adversaires. On constate toutefois que sa furie a été repompée sur celle de Kim Kaph Wan de la série Fatal Fury / King of Fighters. Certains y verront un hommage...La sortie de Tekken 8 n'a toujours pas de date de sortie en revanche...