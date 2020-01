Tekken 7 : des infos sur la prochaine mise à jour, ça va apprendre à punir proprement

Fahkumram, il a en revanche diffusé une vidéo qui revient sur les coulisses du jeu. On a droit, entre autres, à des artworks, ainsi qu'à des explications sur la création de Leroy Smith. On vous prévient, tout est en japonais.

My Replay & Tips" grâce à laquelle les adeptes pourront corriger leurs erreurs. Plus concrètement, un replay de notre combat sera proposé avec tout un tas d'analyses montrant quand punir l'adversaire, quelles priorités à connaître sur le bout des doigts, ou encore quelles sont les attaques safes. Bref, des conseils précieux déstinés à la fois aux néophytes mais également aux puristes. Le patch sera déployé demain, à savoir le 28 janvier.Par ailleurs, si Bandai Namco Entertainment n'a pas encore dévoilé la date à partir de laquelle il sera possible d'incarner