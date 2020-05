System Shock 3 : le jeu passe sous la coupe de Tencent, c'est officiel

Il y a quelques jours, on s'apercevait que le nom de domaine systemshock3.com était récupéré par... Tencent. Une sacrée surprise puisque l'on ne s'attendait visiblement pas à voir le premier groupe de jeux vidéo au monde, qui plus est chinois, investir dans un tel projet développé par la petite équipe américaine d'Other Side Entertainment : néanmoins, tout cela résultait de la pure suspicion puisqu'aucune des deux sociétés ne s'était pas encore prononcée officiellement... jusqu'à maintenant.Et la déclaration nous provient des développeurs qui, sur Twitter, se déclarent "heureux de voir Tencent récupérer l'avenir de la franchise System Shock" : "en tant que studio indépendant, il était difficile de porter le projet seul. Nous croyons en les capacités et l'expertise de Tencent en la matière, qui mèneront le jeu vers de nouveaux sommets". Voilà, c'est dit. Toutefois, on ne sait pas vraiment si Other Side Entertainment conserve le développement du titre ou si Tencent ira voir ailleurs pour mener les travaux à bien : on espère obtenir plus d'informations prochainement.