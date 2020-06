System Shock 3 : les développeurs sont-ils toujours impliqués malgré l'arrivée de Tencent ?

Other Side Entertainment. Le hic, c'est que les nouvelles ont été particulièrement floues et si l'arrivée du géant chinois dans le chantier est plutôt une bonne nouvelle (terminé les problèmes d'argent !), impossible de savoir si les Américains conserveraient leur rôle d'origine.Un premier élément de réponse nous est aujourd'hui donné via le forum officiel du studio : oui, la firme reste toujours impliquée dans System Shock 3. Comment, qui, que, quoi, où, plein d'autres questions restent toujours en suspens mais le projet ne devrait donc pas être détaché de ses paternels. D'ailleurs, ces derniers précisent qu'ils ne peuvent rien dire de plus, comme si, effectivement, il y a avait encore quelques petites choses à déclarer. On imagine qu'il va falloir s'avérer patient pour désépaissir cette mystérieuse brume.