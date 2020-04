System Shock 3 : le jeu est toujours en chantier selon les développeurs

Annoncé en 2015, System Shock 3 fait indéniablement partie des Arlésiennes du jeu vidéo, et on pensait le projet plus ou moins à l'abandon depuis les réductions d'effectifs qui ont eu lieu chez OtherSide Entertainment. En février dernier, le studio de Warren Spector avait en effet licencié plusieurs membres clés, dont le directeur du design (Chase Jones), le scénariste/réalisateur, le designer principal, le lead programmer, le responsable de l'assurance qualité, ou encore le senior environment artist. Bref, avec une équipe réduite comme peau de chagrin et privée de toute sa direction, on se disait que l'annulation de System Shock 3 n'était désormais plus qu'une question de temps.

Mais non. On découvre aujourd'hui sur le forum officiel du studio que le jeu est toujours en développement. D'après le post publié par Walter Somol (Vice-Président du marketing et du développement des affaires), le studio est toujours au travail même si tout le monde est chez soi, confinement oblige. Ceci dit, System Shock 3 n'est pas près d'arriver puisque le message évoque un nouveau concept en maturation, et un gameplay en cours de création sous Unreal Engine 4. Il ne reste plus qu'à prendre notre mal en patience.