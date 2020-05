System Shock 3 : le géant chinois Tencent en tant qu'éditeur ? Un indice troublant

Après deux opus cultes dans les années 90, la saga System Shock essaie péniblement de se remettre sur les rails. D'abord par le biais d'un remaster en bonne et due forme de son tout premier jeu, toujours en développement, qui sera suivi de près par une réédition de sa suite et, enfin, un System Shock 3 en conception chez OtherSide Entertainment : seulement voilà, faute de ressource, la gestation de ce dernier projet ne se passe pas forcément bien, à tel point que l'on soupçonnait le chantier d'être en pause il y a encore quelques mois. Les développeurs nous ont rassuré que non et, coïncidence ou pas, un drôle d'indice vient nous aiguiller sur la bonne santé des travaux.



Comme le fait remarquer VGC, le site officiel systemshock3.com vient en effet de passer sous la coupe de Tencent : pour rappel, il s'agit ni plus ni moins que de la première compagnie de jeux vidéo au monde, basée en Chine et déjà bien infiltrée en occident après avoir investi massivement dans certaines sociétés comme Epic Games ou Activision-Blizzard. Pour le moment, le géant asiatique ne s'est pas prononcé mais si l'affaire est avérée, il s'agirait d'un excellent moyen pour System Shock 3 de poursuivre son évolution avec sérénité. Mieux encore, cela ouvrirait de nouvelles perspectives en termes d'ambition : bref, cela pourrait être une véritable bonne nouvelle pour la saga qui, il y a plus de vingt ans, faisait les premières armes de Ken Levine, créateur de BioShock...