Switch : pour faire face à la demande, Nintendo espère produire encore plus de consoles en 2020

Depuis sa sortie en mars 2017, la Switch connaît un succès auquel même Nintendo ne devait certainement pas s'attendre. Il faut dire que l'échec commercial que fut la Wii U incitait à la prudence, surtout que sur le plan technique, la console est en retrait par rapport à la PS4 et la Xbox One. Pourtant, selon les derniers chiffres officiels arrêtés au 31 décembre 2019, la machine totalisait 52,48 millions d'exemplaires vendus dans le monde (47,3 millions pour le modèle classique, 5,19 millions pour la version Lite). Un vrai plébiscite qui, naturellement, s'est renforcé avec la sortie d'Animal Crossing : New Horizons le mois dernier, en plus du COVID-19 et du confinement.Résultat : des ruptures de stock ont été constatées un peu partout dans le monde, notamment au Japon où Nintendo s'est empressé de mettre en stand-by l'envoi de la console aux revendeurs, et d'honorer uniquement les précommandes. Dans un bref entretien accordé récemment au Nikkei , un représentant de la firme nippone a confié que l'objectif était d'accroître le niveau de production pour répondre à la hausse de la demande. "Nous espérons que les fournisseurs seront en mesure de répondre à cette augmentation de la production, sachant que pour l'approvisionnement de certaines pièces, les perspectives sont incertaines, a-t-il affirmé. Du coup, nous sommes incapables de dire combien de consoles seront disponibles."Plus concrètement, la firme de Kyoto cible une hausse de 10% par rapport à 2019 où 20 millions d'exemplaires étaient sortis des usines. Du côté des fournisseurs, on confirme que les commandes de pièces électroniques pour la période d'avril à juin sont en hausse de 50% par rapport à d'habitude. "Nous allons faire de notre mieux", a fait savoir l'un d'eux, sans rien promettre. Cela permettrait de juguler les prix délirants que l'on voit fleurir sur la Toile, et de stopper également ce marché parallèle où des petits malins ont recours à des bots. Ainsi, dès que des Nintendo Switch sont disponibles, ils en achètent plusieurs exemplaires pour mieux les revendre derrière à un tarif indécent. Sale.