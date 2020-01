Switch : le point sur les ventes mondiales, Nintendo revoit ses objectifs à la hausse

VENTES DE JEUX SUR NINTENDO SWITCH

Mario Kart 8 Deluxe – 22,96 millions

Super Smash Bros. Ultimate – 17,68 millions

Super Mario Odyssey – 16,59 millions

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 16,34 millions

Pokemon Epée & Bouclier – 16,06 millions

Pokemon : Let’s Go, Pikachu & Evoli – 11,76 millions

Splatoon 2 – 9,82 millions

Super Mario Party – 9,12 millions

New Super Mario Bros. U Deluxe – 5,85 millions

Luigi’s Mansion 3 – 5,37 millions

The Legend of Zelda : Link’s Awakening – 4,19 millions

Fire Emblem : Three Houses – 2,58 millions

Ring Fit Adventure – 2,17 millions

Astral Chain – 1,03 million

Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order – 1.02 million

Au 31 décembre 2019, la Nintendo Switch totalisait 52,48 millions d'exemplaires vendus dans le monde (47,3 millions pour le modèle classique, 5,19 millions pour la version Lite). C'est en effet ce que révèlent les résultats trimestriels communiqués par la firme de Kyoto, sachant que 10,81 millions ont été vendus sur les trois derniers mois de l'année. Compte tenu de ces excellents chiffres - l'arrivée de la machine en Chine n'y est pas étrangère - le constructeur japonais a décidé de revoir ses objectifs à la hausse pour l'année fiscale en cours : 19,5 millions de Switch commercialisées d'ici le 31 mars prochain, au lieu de 18 millions auparavant.Du côté des jeux, 64,64 millions ont été écoulés sur le dernier trimestre, et 310,65 millions depuis la sortie de la Nintendo Switch en mars 2017. On constate que Pokémon Epée & Bouclier pointe à 16,06 millions d'exemplaires vendus, tandis que Luigi's Mansion 3 atteint les 5,37 millions. Mairo Kart 8 Deluxe est toujours le patron avec 22,96 millions, suivi de Super Smash Bros. Ultimate (17,68 millions) et Super Mario Odyssey (16,59 millions).