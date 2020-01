Switch : d'autres exclusivités Microsoft à venir ? C'est bien probable

Si la rétrocompatibilité devrait clairement être l'un des facteurs déterminants de cette nouvelle génération de consoles, le jeu cross-platform pourrait bien s'imposer comme tel aussi. Et bien que l'on dise que les exclusivités soient le nerf de la guerre, pour certains constructeurs, s'ouvrir aux autres supports que les siens pourrait possiblement être l'une des clés du succès : preuve en est de Cuphead et Ori and the Blind Forest, deux exclusivités Xbox qui se sont vues, en 2019, portées sur Nintendo Switch.Selon le célèbre site anglais Eurogamer et des sources annoncées comme fiables,. On ne voyait pas le géant américain s'arrêter en si bon chemin, après tout.Une tendance qui tend d'ailleurs à se généraliser : sans se pencher du côté de la machine de Big N, Sony, lui, pourrait bien commencer à sortir ses exclusivités sur PC. Les rumeurs d'un portage de Horizon Zero Dawn se font de plus en plus importantes tandis qu'Eurogamer, toujours lui, affirme que Dreams arriverait potentiellement sur ordinateur... Les temps changent.