Switch : c'est définitivement cuit pour le Nintendo Direct E3 ?

Si l'on en croit les dernières indiscrétions de Jeff Grubb, Nintendo n'aurait pas l'intention d'organiser le moindre Direct E3. On savait déjà que c'était cuit pour un rendez-vous au mois de juin, mais on espérait toutefois que la firme de Kyoto propose un équivalent les semaines suivantes. Le journaliste de VentureBeat assure que non, et précise même que le constructeur japonais a incité des éditeurs/studios partenaires à dévoiler eux-mêmes leurs jeux.Concernant ses productions développées en interne, Nintendo devrait suivre la même méthode adoptée pour Paper Mario : The Origami King, à savoir lâcher des annonces sans crier gare, histoire que l'effet de surprise soit total. Pikmin 3 Deluxe, Super Mario 3D World Deluxe et les remasters des Mario en 3D ont des chances de suivre ce chemin, toujours d'après Jeff Grubb.D'autres surprises seraient dans les tuyaux, mais pourraient faire l'objet cette fois-ci présentés dans le cadre d'un Nintendo Direct quand tout sera rentré dans l'ordre.