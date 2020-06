Super Smash Bros. Ultimate : le prochain perso dévoilé lundi, on sait de quel jeu il est tiré

Rejoignez-nous lundi à 16:00 pour découvrir l'identité du combattant venu du jeu #ARMS qui s'apprête à rejoindre Super #SmashBrosUltimate au cours d’une vidéo d’environ 35 minutes présentée par Masahiro Sakurai, le directeur de la série.



👉https://t.co/u0hbyw2EhW pic.twitter.com/2dxKxOECZJ — Nintendo France (@NintendoFrance) 19 juin 2020

Non content d'être l'un des plus gros best-seller de la génération, Super Smash Bros. Ultimate témoigne décidément d'une énergie inépuisable : en même temps, Nintendo a tout intérêt à l'entretenir le plus longtemps possible jusqu'au prochain opus d'ici quelques années et, après tout, son fighters pass est une franche réussite qu'il serait dommage de freiner tout de suite.Dans cette logique, la firme japonaise semble enfin prête à passer à la vitesse supérieure et vient de faire une annonce qui ravira les amateurs : lundi 22 juin à 16h, heure française, Masahiro Sakurai présentera le tout nouveau personnage à rejoindre le casting dans une vidéo d'environ trente-cinq minutes. On ne connait pas son identité exacte mais l'on sait déjà qu'il proviendra d'ARMS, l'exclusivité Switch sortie en 2017. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de combat dont tous les personnages disposent de bras extensibles, pour un punch et une portée plutôt... efficaces.Bref, rendez-vous en début de semaine prochaine.