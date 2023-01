Super Nintendo World : visite guidée et en détails de la version américaine à Los Angeles

Nintendo se prépare à ouvrir les portes de la version américaine de son Super Nintendo World, quasiment deux ans après le parc d'attractions originel d'Osaka. C'est en effet le mardi 17 février 2023 que les fans de Mario habitant Los Angeles et sa région vont pouvoir découvrir cette zone spéciale au sein du parc Universal Studios. Nintendo a d'ailleurs commencé à inviter la presse et certains privilégiés à découvrir les manèges, les restaurants et les boutiques. Parmi les petits chanceux, on retrouve Attractions Magazine qui n'a pas manqué d'immortaliser le moment en filmant les moments forts de leur visite guidée. On retrouve peu ou prou le même univers que celui du Japon, avec le même parcours, les mêmes objets placés aux mêmes endroits, les mêmes restaurants et les mêmes plats thématiques servis. Nintendo en effet voulu copier-coller la formule, sans doute pour garder une certaine cohérence et peut-être aussi ne pas faire de jaloux. Le principe restera d'ailleurs le même, il faudra avoir un bracelet connecté pour interagir avec les éléments du parc. Allez, trêve de mondanités, place à la vidéo.