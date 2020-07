Street Power Football : les matchs s'exhibent dans un trailer plein de style

Si vous pensiez que le football de rue n'était pas assez représenté dans le milieu du jeu vidéo (et vous avez tout à fait raison), c'était sans compter sur Street Power Football, un jeu entièrement consacré à la discipline et sur toutes ses facettes : il y aura du Panna un mode Elimination et, donc, des matchs plus classiques dans lesquels il faudra marquer des buts... avec style et ingéniosité.Toujours assez fantaisiste, il sera possible d'enchaîner tricks et super-pouvoirs pour des enchaînements divins assez jouissifs : ce joyeux bordel nous est justement présenté dans un tout nouveau trailer d'une petite minute, courte mais intense.Si jamais vous êtes tentés, sachez que Street Power Football (appelé Street Power Soccer outre-Atlantique) sortira le 25 août prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.