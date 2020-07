Street Power Football : le mode "Elimination" se montre en vidéo

Street Power Football présente cette fois-ci le mode "Elimination" par le biais d'une vidéo généreusement offerte par SLF Interactive. Les règles sont simples : deux joueurs s'affrontent sur une moitié de terrain, l'objectif étant de marquer le premier. A chaque but encaissé, le perdant se faire remplacer par l'un de ses partenaires (deux par équipe). Vous l'aurez compris, l'équipe n'ayant plus le moindre joueur sur le banc perd la partie.Histoire de dynamiser un peu les débats, on ne dispose que de dix secondes pour marquer un but ; faute de quoi, les cages seront "fermées" jusqu'à ce que l'on sorte de la surface de réparation, ou que l'on perde la balle. On rappelle que Street Power Football est attendu pour le 25 août prochain sur Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch.