Street Power Football : un nouveau jeu de foot arcade avec des freestylers de renom, 1er trailer

En attendant que le ballon rond reprenne ses droits, SFL Interactive a décidé de régaler les amateurs de football freestyle avec Street Power Football. Développé par Gamajun Games, le jeu comprendra un certain nombre de stars tels que Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits et JaviFreestyle. Si la réalisation de tricks venus d'une autre planète figure bien évidemment au programme (chaque ambassadeur disposera de ses propres acrobaties), il sera également possible de prendre part à des matchs en 4v4 en local et en ligne.



On nous signale aussi la présence du mode "Become King" qui, en théorie, devrait permettre de gravir les échelons pour devoir le roi du football freestyle. Customiser son personnage avec toutes sortes d'éléments fait partie des promesses, tout comme la présence des lieux les plus emblématiques de la discipline (dont la salle du Red Bull Street Style) . Quant à la B.O., elle comprendra des morceaux des Black-Eyed Peas, de DJ Snake, de Snap, ou encore de Daniel Got Hits. La sortie de Street Power Football est programmée pour cet été sur Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch.











STREET POWER FOOTBALL



Devenez le Street King : créez votre personnage et devenez le protégé de Sean Garnier, la légende du football freestyle, devancez la concurrence et dominez les rues avec vos propres figures.

Réunissez votre équipe : retrouvez vos amis et déchaînez votre style en jouant jusqu'à 4 joueurs en local ou en ligne.

Modes de jeu : découvrez et maîtrisez les six modes de jeu uniques : Dance-like Freestyle, 3v3 Street Power, Trick Shot, Panna, Élimination et le mode histoire « Become King ».

Tricks et super pouvoirs : jouez avec style et stupéfiez vos adversaires avec des astuces et d’incroyables figures comme le backflip de Boyka, le trick de Liv ou les mouvements spéciaux de Melody. Débloquez des super pouvoirs et balayez la concurrence.

Le style : personnalisez votre équipe avec des vêtements urbains, des émoticônes personnalisées, des tatouages et bien plus encore !

La culture street : jouez avec les meilleurs joueurs de football freestyle au monde, dont Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, Raquel "Freestyle" Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle et de nombreux autres !

Montez le son : retrouvez les titres populaires des Black-Eyed Peas, DJ Snake, Snap et Daniel Got Hits, tout en parcourant les lieux emblématiques du freestyle football du monde entier, y compris Red Bull Street Style, la salle officielle du Championnat du monde.