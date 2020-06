Street Power Football : le mode "Freestyle" présenté en vidéo, pas encore de date de sortie

SFL Interactive. Cette fois-ci, les développeurs de Gamajun Games ont souhaité mettre en avant le mode "Freestyle" dans lequel on devra réaliser le maximum de tricks en un temps record. Bien évidemment, plus la figure sera difficile à exécuter, plus elle rapportera de points, sachant qu'en plus de réaliser les bonnes combinaisons de touches, il sera également indispensable de rester dans le rythme. A noter que le mode "Freestyle" pourra être joué en solo ou en battle face à un pote.



Par ailleurs, SFL Interactive a dévoilé d'autres grands noms du freestyle qui seront présents dans Street Power Football :



Street Power Football refait surface à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par



Belgique

Soufiane Bencok

Pologne

Aguska Mnich

Michal Rycaj

France

Yoanna Dallier

Andréas Cetkovic

Japon

Yo Katsuyama

Kazane Flower Boy Shimazaki

Portugal

CrisFreestyle

République Tchèque

Peter Karasek

Italie

Laura Biondo

Colombie

Boyka Ortiz