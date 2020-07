Street Power Football : la date de sortie dévoilée sur consoles et PC, les précommandes sont ouvertes

es Black-Eyed Peas, DJ Snake, Snap, ou encore Daniel Got Hits.



Street Power Football sortira le 25 août sur Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch. C'est en effet ce qu'annoncent SFL Interactive et Maximum Games par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que les précommandes sont dès à présent ouvertes pour ceux qui souhaitent réserver leur exemplaire physique. En ligne, il faudra patienter jusqu'au 13 juillet d'après ce que l'on nous explique. Au cas où, on rappelle que Street Power Football permet non seulement de prendre part à des matchs de foot de rue, mais également de multiplier les gestes techniques pour réaliser le plus gros score possible via le mode "Freestyle".Comme toujours avec ce genre de jeu, la B.O. comprendra des morceaux d'artistes connus tels que l