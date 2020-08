Street Fighter V : cinq nouveaux persos débarquent, il y a même une invitée de Rival Schools

Capcom a tenu ce soir un live qui était très attendu par les joueurs de Street Fighter V puisqu'on y a découvert le contenu de la cinquième et ultime saison du plus célèbre des jeux de baston. Tout commencera cet hiver avec l'arrivée de Dan dans le roster. Le combattant aura droit à 4 costumes, ainsi qu'à un nouveau stage Capcom Pro Tour 2021. Les développeurs profiteront également de l'arrivée de ce combattant pour ajouter une nouvelle mécanique de combat, ainsi qu'un équilibrage revu et corrigé. Au printemps, Rose rejoindra la liste des personnages avec cinq costumes dans sa garde-robe et un stage qui lui est entièrement dédié.

L'été sera la saison la plus chargée avec les arrivées d'Oro (et ses 3 costumes) et de la jolie Akira Kazama qui nous vient tout droit de la série Rival Schools. La demoiselle de Gedo aura d'ailleurs droit à cinq costumes pour se faire belle, ainsi qu'à un stage à ses couleurs, qu'on imagine situé au coeur de la ville d'Aoharu. Enfin, Street Fighter V Champions Édition clôturera son ultime saison à l'automne 2021 par l'arrivée d'un personnage mystère qui disposera de trois costumes, ainsi que d'un stage aux couleurs du Capcom Pro Tour 2022. Pour bousculer les joueurs lors de cette dernière mise à jour, les développeurs ont prévu de réaliser un nouvel équilibrage.

On ignore encore le prix de tout ceci, mais on parie qu'un pass devrait permettre de tout récupérer à un tarif préférentiel, tandis que les personnages seront également vendus séparément. Une fois la dernière mise à jour tombée, Street Fighter V : Champions Édition comprendra 45 personnages et 38 arènes.