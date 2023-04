Street Fighter : un nouveau film live-action confirmé, premières informations

📣 A new live-action Street Fighter movie is in the works! Co-produced by @Legendary Entertainment and Capcom. More news to come in the future! 👀 #StreetFighter pic.twitter.com/DyvjyWkXi2 — Street Fighter (@StreetFighter) 5 avril 2023

Ce n'est un scoop pour personne, le cinéma s'appuie énormément sur le jeu vidéo ces dernières années. Il faut dire que les licences sont établies, et le public à moitié conquis. Mais cette collaboration entre les deux médiums ne date pas d'hier, et s'il y a bien un éditeur de jeux vidéo qui le sait plus que les autres, c'est un certain Capcom. Ce dernier vient d'ailleurs de confirmer la mise en chantier d'un film live-action Street Fighter, produit par Legendary Pictures, déjà à l'origine de gros blockbusters tels que Batman Begins, 300, Watchmen, Very Bad Trip, Le Choc des Titans, Détective Pikachu, Godzilla vsd Kong et bien d'autres encore. Quant à Street Fighter, difficile de ne pas se souvenir dui long-métrage de 1994 avec un Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Guile et devenu un vrai nanar qu'on regarde avec rire et tendresse aujourd'hui. Pour le moment, les informations sur cette nouvelle adaptations sont maigres, mais il semblerait que le personnage de Luke puisse avoir une place dans ce reboot des années 2020.