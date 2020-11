Street Fighter 6 : des nouvelles rumeurs sur le jeu, la série de retour sur les consoles Xbox ?

ransomware Ragnar Locker, les informations hackées ont commencé à se répandre sur la Toile. Après Resident Evil, Monster Hunter, ou encore les jeux non annoncés Guillotine, Shield et Reiwa, c'est maintenant au tour de Street Fighter d'être visé.



En effet, le tweetos Pokeprotos a diffusé un supposé échange de mails portant sur les modèles 3D de Street Fighter 6, et dans lesquels apparaissent les supports concernés. En clair, le jeu serait actuellement en développement chez Capcom et prévu sur Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 et PC. Après avoir été exclusive à la console de Sony Interactive Entertainment sur la génération précédente - si l'on ne tient pas compte du PC - la série s'apprêterait donc à faire son grand retour chez Microsoft.



Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de Street Fighter 6, puisque l'été dernier, le pro-gamer Ryan ' Filipino Champ' Ramirez s'était montré formel : Street Fighter 6 et Marvel vs. Capcom 4 arrivent. Le premier devait même être officialisé en marge des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, avant que le COVID-19 ne chamboule tous les plans. D'où la Saison 5 de Street Fighter 5 qui est sortie un peu de nulle part. Quant à Marvel vs. Capcom 4, sa conception aurait débuté en 2018, Marvel et Capcom discutant régulièrement pour définir le casting.





Ragnar has just released more onto the internet, this time including emails regarding #StreetFighterVI.



Email itself seems to be about progression on 3D modelling, but this is still groundbreaking nonetheless. VI confirmed! pic.twitter.com/hG0dr2F6Br — /PPG/ (@pokeprotos) 18 novembre 2020

Si vous suivez un tant soit peu l'actualité vidéoludique, vous n'êtes pas sans savoir que Capcom a récemment été victime d'un piratage de ses dossiers, dont certains concernant des projets en cours. L'éditeur ayant refusé de payer les 11 millions de dollars en Bitcoin exigés par le