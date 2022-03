Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : une 3ème démo jouable à quelques jours de sa sortie

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, un Action-RPG qui va s'efforcer de nous raconter les origines de cette grande saga, au grand dam des fans de la licence qui se sentent déjà trahis. Mais qu'importe, Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin était bel et bien présent lors de ce State of Play nocturne et le court trailer d'une trentaine de secondes avait pour intention de nous avertir qu'une troisième démo est d'ores et déjà disponible, soit sur le PlayStation Store, soit sur le Microsoft Store. Il sera d'ailleurs possible de commencer le jeu avec cette démo et de continuer l'aventure par la suite avec le jeu complet final, rien qu'en transférant ses sauvegardes. Quant au trailer, il permet de voir l'étendu des pouvoirs de ces personnages qu'on va suivre dans leurs pérégrinations. La sortie de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin est attendue pour le 18 mars prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.





