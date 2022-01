Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : des monstres en pagaille dans ce nouveau gros trailer

C'est dans 2 mois à peu près qu'il sera possible de découvrir ce Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin annoncé à l'E3 2021 et qui sera l'occasion de voir ce que la Team Ninja nous a concoctés avec ce spin-off orienté Action-RPG. L'idée derrière cette nouvelle vidéo plutôt longue, c'est de nous présenter un peu plus les personnages du jeu, les antagonistes mais aussi certains des enjeux. On rappelle qu'il sera question de nous narrer la véritable histoire de Garland, le grand méchant du premier Final Fantasy, et dont le lien de parenté est sans cesse rappeler dans le jeu. Côté gameplay, ce Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin s'appuie sur le savoir-faire du studio, grand spécialiste de l'action brute, mais y apporte un aspect Souls-like pas déplaisant. Deux démos ont d'ores et déjà été sorties sur PlayStation et ceux qui les ont tatées savent que c'est Nioh qui a servi de modèle pour mettre en oeuvre ce titre. Sortie prévue pour le 18 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.