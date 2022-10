Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : la 2è extension Gilgamesh lâche un trailer de gameplay

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin avait pas mal de problèmes, mais il est tout de même parvenu à tirer son épingle du jeu grâce à son action sidérante, signature de la Team Ninja, les développeurs du jeu. Aujourd'hui, il est question de mettre en lumière la deuxième extension, Gilgamesh, qui va nous permettre de faire connaissance avec un personnage mystique, capable

Sorti en mars dernier,d'errer librement entre les dimensions. Le labyrinthe s'est d'ailleurs manifesté lorsque Gilgamesh est apparu dans le monde du Chaos, et avec lui l'apparition de nouveaux ennemis, plus puissants et plus coriaces. La contrepartie, c'est qu'on obtient du butin plus important une fois qu'on les a battus. Une nouvelle classe fait également son apparition, Mage Bleu, qui permet d'apprendre les capacités ennemies et les transformer en ses propres pouvoirs. Les capacités ennemies peuvent être utilisées comme capacités instantanées via le bouclier de l'âme ou en équipant certains accessoires. La magie bleue peut être utilisée en appuyant sur le bouton R2/RT à chaque fois que des capacités instantanées sont disponibles. Maintenir le bouton enfoncé vous permet de recharger pour une attaque encore plus puissante. Cela permet d'activer des capacités instantanées sans utiliser de charges et de les alimenter avec des MP. Evidemment, cette extension est aussi la promesse d'un combat à Gilgamesh, dont on peut voir un extrait dans cette vidéo.