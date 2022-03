Test Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : des bonnes et de très mauvaises notes, revue de presse

Nous sommes à quelques jours de la sortie de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, toujours fixée au 18 mars 2022, mais la presse spécialisée a d'ores et déjà rendu son verdict. En se rendant sur le site Metacritic, le titre de Square Enix et du studio Team Ninja s'en sort convenablement avec une moyenne à 72% dans sa version PS5. Un metascore obtenu à travers 43 tests recensés dans le monde et qui s'étoffera dans les semaines à venir, puisque nous serons également dans ce listing une fois qu'on aura terminé le jeu (on a reçu le jeu aujourd'hui même de la part de Square Enix). Toutefois, si cette moyenne de 72% est relativement correcte, en regardant de plus près, on constate énormément de disparités dans les avis. Il y a des bonnes notes certes, mais aussi de très mauvaises dont un 2/10 de la part de NME, qui explique que non seulement tous les trailers ont divulgâché l'histoire du jeu, mais qu'en plus, c'est un bordel sans nom à comprendre. Le média fustige aussi le gameplay qu'ils trouvent bancal et surtout déséquilibré, que Team Ninja n'a pas l'étoffe d'un FromSoftware. C'est leur avis, mais de manière globale, il y a aussi beaucoup à redire quant à la réalisation et les graphismes, assez décevants dans l'ensemble. En attendant notre verdict à nous, place aux différentes notes obtenues dans la presse mondiale :



JEUXACTU : test et note à venir

RPG Fan : 8.7/10

Destructoid : 8.5/10

Noisy Pixel : 8.5/10

The Game Machine : 8/10

IGN : 8/10

JV : 15/20

Everyeye.it : 7/10

Gamespot : 7/10

Hobby Consolas : 7/10

Gamekult : 7/10

PlayStation Universe : 6.5/10

Meristation : 6.5/10

Stevivor : 6.5/10

VG24/7 : 6/10

Push Square : 6/10

IGN France : 5/10

GamesRadar+ : 5/10

NME : 2/10