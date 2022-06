Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : une date et un trailer pour le 1er DLC majeur, c'est pour bientôt

L'épreuve de Bahamut, le roi des dragons") sera suivi de deux autres ("Gilgamesh, le vagabond des dimensions" et "DIFFERENT FUTURE") dans les mois à venir, les trois étant réunis dans le Season Pass. Ce premier add-on donc contiendra des nouvelles classes, des armes supplémentaires, des nouveaux équipements, une histoire inédite, et bien évidemment, des nouvelles zones à explorer. On a même droit à un court trailer histoire qui se charge de planter le décor.On rappelle que Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin est sorti le 18 mars dernier sur consoles et PC, et que notre test se trouve à cette adresse . Enfin, une dernière chose : il ne sera pas possible de se procurer les extensions séparément. Vous voilà prévenus.