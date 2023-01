Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : l'Empereur Mateus est dans le 3è et dernier DLC

Sorti il y a quasiment un an, Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin s'apprête à déployer son troisième et dernier DLC, programmé pour le 27 janvier prochain. Comme d'habitude, un nouveau trailer nous permet d'en savoir plus sur le contenu qui sera proposé, notamment la fin des aventures de Jack et de ses alliés à travers le temps et l'espace. Comme on peut le voir dans la vidéo, notre groupe de justiciers va devoir faire face à une nouvelle menace, un certain Empereur Mateus, qui n'est autre que l'antagoniste de Final Fantasy II. On observe aussi que le groupe arrive dans une ville d'un autre espace-temps, guidés par un esprit aux allégeances incertaines. On apprend surtout que c'est à cet endroit, appelé le "Central", que les Luféniens observaient les dimensions, sauf que Lufénienne, va précipiter sa chute et par conséquence sa ruine. Tout cela sera donc racontée dans ce troisième DLC, baptisé "Different Future" et sera disponible le 27 janvier 2023, avec en prime de nouveaux personnages, des ennemis inédits et des classes supplémentaires.