Steam : le système de paiement modifié pour combattre une faille

Les prix des jeux vidéo varient assez largement en fonction des différentes régions du monde, à cause de spécificités des marchés, ou de questions de taux de change en fonction des différentes monnaies. Seulement, pour obtenir les tarifs les plus faibles, certains joueurs ont utilisé des VPN pour faire leurs emplettes sur Steam, quitte à payer avec des monnaies un peu exotiques. Pour vous donner un exemple, selon SteamDB, Horizon : Zero Dawn est vendu 39.99$ aux États-Unis, tandis que le prix en Argentine est de 539.99 dollars argentins, soit 7.47 dollars américains. On comprend donc aisément l'intérêt d'utiliser un VPN, et de se faire passer pour un joueur Argentin.

Sans surprise, Valve ne voit pas cette pratique d'un bon oeil, et a donc pris des mesures afin d'empêcher cette pratique. Désormais, on ne pourra acheter un jeu qu'avec une carte de crédit enregistrée dans le pays indiqué dans notre profil. En gros, si on déclare habiter en France, on payera en Euros, et il faudra absolument détenir une carte bleue française. Pour pouvoir continuer à faire leurs emplettes en Argentine, les joueurs devront donc ouvrir un compte dans une banque locale, en plus de se cacher derrière un VPN.