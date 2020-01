Steam : le Chinois est désormais la langue la plus utilisée sur le client

Depuis que Valve Software a mis le paquet sur la traduction de son client et de jeux en Chinois, les joueurs de l'Empire du Milieu se ruent en masse sur le service de Gabe Newell, au point d'être majoritaires. Selon le dernier sondage réalisé par l'entreprise de Bellevue, le nombre d'utilisateurs ayant choisi d'utiliser Steam en Chinois simplifié a augmenté de 14% par rapport au mois dernier, faisant passer le total à 37.9%. En comparaison, le nombre de comptes utilisant l'anglais n'est que de 30.4%. Steam devient donc de plus en plus populaire en Chine comme l'expliquait déjà l'analyste Daniel Ahmad en octobre 2018 où il dévoilait que la plateforme comptait plus de 30 millions d'utilisateurs dans le pays. Il faut dire que Steam a gagné en popularité grâce à DOTA 2, mais aussi via la censure chinoise. En effet, Steam n'est pas soumis à des restrictions aussi strictes que les plateformes nationales comme WeGames, ce qui permet d'offrir plus de titres aux joueurs.

Steam has more than 30m users in China.



It initially gained popularity due to DOTA 2, but has grown due to more localised games, regional pricing, local payment methods + wide variety of games banned/blocked in China.



Perfect World/Valve are creating a China only ver. of Steam. pic.twitter.com/weK09n2qmC