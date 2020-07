Star Wars Squadrons : en plus de notre preview, voici des images inédites du jeu

Alors qu'Alix vient de publier ses premières impressions sur Star Wars : Squadrons , on vous propose de découvrir ses propres images du jeu, plus trois qu'Electronic Arts nous a gentiment fait parvenir. Comme notre acolyte a parfaitement détaillé son ressenti et resitué la trame scénaristique dans la galaxie Star Wars, on se contentera donc de rappeler que le titre de Motive Studios est attendu pour le 2 octobre prochain sur Xbox One, PC et PS4, et qu'il sera bien évidemment compatible avec la réalité virtuelle sur les deux derniers supports cités.