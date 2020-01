Stadia : Google veut mettre le paquet en 2020, voici le programme

es joueurs peuvent s’attendre à de nouvelles fonctionnalités sur Stadia durant le premier trimestre" :



Compatibilité 4K sur le Web

Ajout de nouvelles fonctionnalités sur l’Assistant durant les parties sur le Web

Compatibilité avec plus de téléphones Android

Gameplay sans fil sur le Web grâce à la manette Stadia

Typhoon Studios ( Journey to the Savage Planet), une petite structure canadienne de 26 employés. " Naturellement, notre priorité est de nous pencher sur les choses qui font de Stadia un service unique - c'est disponible où que l'on soit grâce au cloud, ça repose sur une puissance de calcul immense - afin d'aller encore plus loin dans nos idées", avait expliqué Alex Hutchinson, l'un des fondateurs du studio, quand la nouvelle a été officialisée. Enfin, rappelons que le groupe a également fondé son propre laboratoire ( Stadia Games & Entertainment) à la tête duquel se trouve Jade Raymond. Le mois dernier , Google a racheté

Conscient que le lancement de Stadia fut plus que compliqué, Google souhaite attaquer 2020 du bon pied. C'est en tout cas que fait comprendre le communiqué officiel que nous a fait parvenir la firme de Mountain View, et dans lequel elle annonce que plus de 120 nouveaux titres s'ajouteront au catalogue du service lors des douze prochains mois. "Nous proposerons plus de dix jeux sur la première partie de cette année exclusifs sur Stadia au lancement", indique même Google sans en dire plus sur le sujet. Reste à connaître le délai dont bénéficiera le géant américain pour ces exclusivités temporaires. Un mois ? Six mois ? Un an ?Par ailleurs, on nous précise que "l