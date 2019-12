Stadia : Google imite Microsoft en rachetant Typhoon Studios, et ce n'est pas terminé

Alex Hutchinson, l'un des fondateurs du studio. Mais je pense que nous allons rester relativement flexibles, car nous n'avons nullement l'intention de devenir une énorme structure."

Jade Raymond, la directrice de Stadia Games & Entertainment, s'est dite impressionnée par le travail du studio canadien qui compte dans ses rangs 26 employés. En trois ans, il est parvenu à boucler le développement de Journey to the Savage Planet dont la date de sortie est fixée au 28 janvier 2020 sur Xbox One, PC et PS4."C'est une équipe AAA constituée de vétérans de l'industrie qui ont d'excellents rapports professionnels, a-t-elle confié. Ils ont été capables de concevoir un jeu dans un délai très court et fourmillent d'idées pour le service." Typhoon Studios s'est-il déjà mis au travail sur son prochain projet ? "Nous venons tout juste d'intégrer le groupe, nous n'avons donc pas pu avoir encore de réelles discussions sur ce que nous allons faire par la suite, a expliquéAvant d'ajouter : "Naturellement, notre priorité est de nous pencher sur les choses qui font de Stadia un service unique - c'est disponible où que l'on soit grâce au cloud, ça repose sur une puissance de calcul immense - afin d'aller encore plus loin dans nos idées." Le mariage entre Typhoon Studios et Google s'annonce donc sous les meilleurs auspices, Jade Raymond ne comptant pas s'arrêter en si bon chemin. "C'est quelque chose que nous étudions", a-t-elle répondu quand nos confrères lui ont demandé si d'autres d'autres rachats étaient à prévoir.Récemment, un ex-développeur de The Last of Us 2 a sévèrement critiqué la stratégie de Microsoft, en affirmant qu'acquérir des studios n'était pas l'idéal pour mettre en place une véritable culture. Manifestement, c'est un point auquel Jade Raymond fait particulièrement attention. "Pour le moment, en dehors de cette acquisition, on s'attache surtout à former des équipes de manière organique. Grâce à Typhoon Studios, on en a désormais deux à Montréal. Il y a toujours des pour et des contre quand il s'agit de rachat, mais je pense que lorsque la culture est bonne et que la compatibilité est totale comme c'est le cas avec Typhoon Studios, les choses sont simples. En tout cas, notre réflexion est sérieuse et se base sur le long terme afin de prendre les bonnes décisions."On rappelle que GYLT est la première exclusivité sortie sur Stadia, et si l'on se fie aux retours de la presse, le jeu est loin d'être renversant.