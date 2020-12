Marvel's Spider-Man Miles Morales : le 60fps + Ray-Tracing désormais dispo sur PS5

Lors de la sortie de la PS5 et de Marvel's Spider-Man Miles Morales le 19 novembre dernier, Insomniac Games proposait deux modes d'affichage : Qualité et Performance. Il fallait donc trancher entre la possibilité d'avoir un rendu 4K Ray-tracing mais être bridé à 30fps, ou alors jouir des 60 images par seconde sans possibilité de profiter des reflets sur les bâtiments de New York. C'est désormais révolu puisque grâce à la mise à jour 1.007, il est possible de profiter d'un troisième mode d'affichage dans le jeu, et qui ne concerne évidemment que la version PS5. Ce nouveau mode, baptisé "Performance RT" permet de profiter de la 4K, du ray-tracing et du 60fps. Une nouvelle que les amateurs d'expérience next gen' vont accueillir avec joie et qui est rendu possible grâce à un travail malin de la PS5 qui ajuste la résolution des scènes, la qualité des reflets et la densité des piétons en fonction de ce qui se passe à l'écran.



Enfin, pour terminer, sachez que le Remaster du premier Marvel's Spider-Man est également concerné par cette mise à jour qui rend le jeu next gen.