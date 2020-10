Spider-Man Miles Morales : une vidéo de gameplay en 4K avec du camouflage et du combat

Marvel's Spider-Man : Miles Morales continue d'être mis en avant par nos confrères de Game Informer qui, on le rappelle, ont récemment eu l'occasion de passer du temps en compagnie de l'homme-araignée. Cette fois-ci, ils nous proposent une vidéo de gameplay en 4K qui permet d'apprécier l'infiltration, et plus particulièrement l'efficacité du camouflage. Ce n'est pas tout, car on a également droit à une phase de combat durant laquelle le héros multiplie les attaques électriques qui ont pour effet d'immobiliser les adversaires.On vous laisse regarder tout ça tranquillement, on rappelant que Marvel's Spider-Man : Miles Morales sortira chez nous le 19 novembre prochain sur PS4 et PS5.