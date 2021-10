Marvel's Spider-Man 2 : une suite plus sombre, façon Star Wars L’Empire Contre-Attaque

Révélé lors du PlayStation Showcase du 9 septembre 2021, Marvel's Spider-Man 2 fait partie des jeux en cours de développement chez le prolixe studio Insomniac Games. Si le titre n'est pas attendu avant 2023, l'un des responsables du jeu a donné un peu de biscuit pour satisfaire les fans de l'homme-araignée. C'est en effet à l'occasion d'un poscast, intitulé "This Week in Marvel", que Bill Roseman, Vice-Président et responsable de la création chez Marvel Games, a révélé qu'il s'agissait bien d'une suite aux aventures de Peter Parker et de Miles Morales. Si chacun des deux jeux se focalisait sur chaque Spider-Man, cette fois-ci, les deux super-héros vont travailler en tandem. Déjà parce que Venom va débarquer en force, mais aussi d'autres super-villains. Si le mystère reste entier quant à leur identité, Bille Roseman a tout de même précisé que ce Marvel's Spider-Man 2 sera beaucoup plus sombre et plus violent que le premier épisode. Pour faire une comparaison, il a même évoqué un parallèle avec Star Wars : L'Empire Contre-Attaque. En gros, cette suite de Spider-Man peut être comparé avec l'épisode 5 en matière de ton. Alors certes, L'Empire Contre-Attaque ne versait pas dans le dark total, mais le film se montrait plus mature que le premier. Evidemment, Marvel oblige, il y a peu de chances que l'on lorgne vers du 18+. Mais le fait que l'histoire sera plus adulte n'est pas un mal. Rendez-vous en 2023 sur PS5 pour en avoir le coeur net.