SEGA continue d'enrichir le contenu de Sonic Racing CrossWorlds et nous annonce l'arrivée de nouveaux personnages, véhicules et musiques supplémentaires issus d'autres univers, et ce sans le moindre coût supplémentaire. Pour marquer le coup, l'éditeur japonais mise sur le cross-over de licences puisque Angry Bird, Yakuza et Puyo Puyo vont à leur tour illuminer les pistes. Les joueurs pourront incarner Red dès le mois d'avril avec son véhicule “Super Roaster” dans un premier temps, pour enchaîner juste après avec Goro Majima en tant que Capitaine Majima, pilotant le véhicule “Goromaru”. Un mois plus tard, en mai, c’est au tour de Arle Nadja de faire son entrée, accompagnée du véhicule “Twinkle Bayoen”. Côté ambiance sonore, la Mise à jour 3 injecte égalemen t 8 nouvelles pistes musicales issues de classiques de SEGA et de la culture arcade, parmi lesquelles MAGICAL SOUND SHOWER (OutRun), Let’s Go Away (Daytona USA) ou Soul on Desert (SEGA Rally 2). Et on rappelle que tout cela est offert par SEGA. C'est gratos !
Sonic Racing CrossWorlds : Angry Birds, Puyo Puyo et Yakuza débarquent dans le jeu et c'est gratuit !
SEGA continue d'enrichir le contenu de Sonic Racing CrossWorlds et nous annonce l'arrivée de nouveaux personnages, véhicules et musiques supplémentaires issus d'autres univers, et ce sans le moindre coût supplémentaire. Pour marquer le coup, l'éditeur japonais mise sur le cross-over de licences puisque Angry Bird, Yakuza et Puyo Puyo vont à leur tour illuminer les pistes. Les joueurs pourront incarner Red dès le mois d'avril avec son véhicule “Super Roaster” dans un premier temps, pour enchaîner juste après avec Goro Majima en tant que Capitaine Majima, pilotant le véhicule “Goromaru”. Un mois plus tard, en mai, c’est au tour de Arle Nadja de faire son entrée, accompagnée du véhicule “Twinkle Bayoen”. Côté ambiance sonore, la Mise à jour 3 injecte égalemen t 8 nouvelles pistes musicales issues de classiques de SEGA et de la culture arcade, parmi lesquelles MAGICAL SOUND SHOWER (OutRun), Let’s Go Away (Daytona USA) ou Soul on Desert (SEGA Rally 2). Et on rappelle que tout cela est offert par SEGA. C'est gratos !
Jeu : Course
Editeur : SEGA
Développeur : Sonic Team
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
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2026
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